Календарь на 1 августа: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

На Руси имя Макрины Каппадокийской немного переиначивали, преподобную нередко называли Мокриной. Наши предки судили о приближающейся осени по тому, насколько мокрый сегодняшний день. За уровнем осадков следили, так как от них зависел урожай на следующий год. Если день выдавался сухим, в некоторых регионах было принято было проводить специальный обряд для вызывания дождя. Обряд заключался в том, чтобы найти девушку, родившуюся в этот день, — ее называли Мокриной, наряжали в праздничное платье и подносили ей колосья хлеба. Она должна была отнести их к реке, чтобы та передала хлеб влаге небесной и уговорила ее пролить дождь. А вот если день и без обрядов выдавался сырым, то родившейся в день Макрины нельзя было выходить на улицу, иначе ливень может залить всю землю.