Жизнь россиян с 1 августа 2025 года: прибавки к пенсиям, льготная коммуналка, новые штрафы и изменения для туристов

Важно, что теперь не нужно подавать дополнительные заявления, — перерасчёт произведут автоматически. Повышение затронет не только страховые пенсии по старости, но и выплаты по инвалидности, потере кормильца и другие виды государственной поддержки. Это значит, что уже в августе 2025 года пенсионеры увидят увеличенные суммы на своих счетах.