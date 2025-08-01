Кошмар квартиранта. Как собственники обманывают нанимателей жилья

Ещё одним способом обмана собственниками квартир, по её словам, является сдача квартиры в плачевном состоянии с условием, что наниматель сделает ремонт. Наниматели чаще соглашаются и при окончании ремонта получают письмо от собственника о расторжении договора в соответствии с пунктом, который чаще всего предусмотрен договором найма. В соответствии с ним собственник может расторгнуть договор, но должен уведомить арендатора об этом в срок до 30 дней. Србуи Иващенко рекомендует закреплять в договоре пункт о том, что наймодатель не имеет права расторгнуть договор по окончании ремонта, а указать более длительный срок.