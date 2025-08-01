Трамп признал, что новые санкции против РФ вряд ли будут эффективны

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что может ввести дополнительные санкции в отношении Российской Федерации, при этом он признал, что не уверен в их эффективности.
«Да, мы можем ввести санкции. Они знают о санкциях. Не знаю, будет ли эффект, но мы это сделаем», — сказал он в ходе мероприятия в американской столице.
Трамп отметил, что не думает, что американские санкции беспокоят президента РФ Владимира Путина.
Американский лидер уточнил, что примет решение о санкциях через восемь дней.
Напомним, Трамп рассказал, что сокращает 50-дневный срок для достижения перемирия. Он уточнил, что это связано с отсутствием прогресса в урегулировании украинского конфликта. Затем Трамп заявил, что не получил какой-либо реакции со сторонв Российской Федерации на его призыв к достижению прекращения огня на Украине в течение 10−12 дней.