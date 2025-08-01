Трамп признал, что новые санкции против РФ вряд ли будут эффективны

Напомним, Трамп рассказал, что сокращает 50-дневный срок для достижения перемирия. Он уточнил, что это связано с отсутствием прогресса в урегулировании украинского конфликта. Затем Трамп заявил, что не получил какой-либо реакции со сторонв Российской Федерации на его призыв к достижению прекращения огня на Украине в течение 10−12 дней.