В интернете появились кадры, подтверждающие установление контроля российских войск над Часовым Яром. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Министерство обороны России заявило о полном освобождении этого стратегически важного города и опубликовало видео с российскими и десантными флагами, размещёнными в южной части населённого пункта.
Тем временем украинская сторона, включая Владимира Зеленского и командование группировки ВСУ «Хортиця», заявляет, что город ещё не полностью потерян, утверждая, что части украинской армии продолжают удерживать отдельные позиции в Часовом Яре.
Однако украинские военные аналитики, проанализировавшие опубликованные видеоматериалы с помощью геолокации, признают, что реальное положение дел иное: значительная часть позиций ВСУ в городе утрачена, а присутствие украинских сил сведено к минимуму.
Ранее Минобороны России заявило, что потери украинской армии в боях за Часов Яр в ДНР составили около 7,5 тыс. военных, 11 танков, 55 бронемашин, а также 160 единиц артиллерийских орудий и миномётов.