Скончался постановщик «Сказок Пушкина» Роберт Уилсон

А ранее в Польше умер актёр Кшиштоф Матушевский. Он был одним из ведущих актёров гданьского театра Wybrzeże, где служил более 30 лет. Матушевский сыграл десятки ролей в кино и на сцене. В его фильмографии — такие проекты, как сериал «Ведьмак» (2002), фильмы «Лжец» и «Камердинер».