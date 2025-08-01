Вскрыта схема MI6 и ЦРУ: как украинские IT-бандиты обрушили компании России

При этом сам Будорин выехал с Украины ещё в самом начале СВО и сейчас, как выяснил Life.ru, живёт в Португалии, где наслаждается жизнью, играет в сквош в лиссабонских клубах и оттуда путешествует по миру. А кроме того, ведёт активную сетевую деятельность, ведёт свои каналы, посвящённые криптовалютам, переписывается с подписчиками. Life.ru сумел найти более 4 тысяч сообщений и комментариев к постам в «Телеграме» за последние пару лет. Похоже, таким образом Будорин находит и вербует хакеров.