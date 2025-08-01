Пенсию работающих пенсионеров пересчитают

Ранее профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала факультета соцнаук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал РИА Новости, что право на такой перерасчет есть у граждан, которые в течение 2024 года официально осуществляли трудовую деятельность и за которых работодатели уплачивали страховые взносы. Размер прибавки составит максимум 437 рублей, поскольку за один год может быть учтено не более трех пенсионных баллов.