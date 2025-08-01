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Полянский: РФ обсудит с Совбезом ООН вторжение ВСУ в Курскую область

РФ никогда не отступала от сценария мирного урегулирования конфликта на Украине.

Источник: Аргументы и факты

РФ проведёт в начале августа текущего года неформальное заседание СБ ООН по «формуле Аррии», на котором будет говориться о «курской авантюре» Киева, заявил первый зампостпреда Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский.

«Украинская армия отступает, особенно после катастрофической для ВСУ курской авантюры. О её итогах мы поговорим отдельно на неформальном заседании Совета Безопасности по “формуле Аррии” в начале августа», — сказал он.

Полянский выступил на заседании СБ ООН, созванном по инициативе российской стороны. Он подчеркнул, что у Украины «нет и не будет на руках карт», которые позволяли бы ей «диктовать свои условия» на переговорах с РФ.

Кроме того, Полянский напомнил, что Российская Федерация никогда не отступала от сценария мирного урегулирования конфликта на Украине.

Ранее депутат ГД генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявлял, что жители Курской области, захваченные ВСУ и до сих пор не возвращённые на родину, могут подвергаться воздействию спецслужб Украины.

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