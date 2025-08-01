РФ проведёт в начале августа текущего года неформальное заседание СБ ООН по «формуле Аррии», на котором будет говориться о «курской авантюре» Киева, заявил первый зампостпреда Российской Федерации при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский.
«Украинская армия отступает, особенно после катастрофической для ВСУ курской авантюры. О её итогах мы поговорим отдельно на неформальном заседании Совета Безопасности по “формуле Аррии” в начале августа», — сказал он.
Полянский выступил на заседании СБ ООН, созванном по инициативе российской стороны. Он подчеркнул, что у Украины «нет и не будет на руках карт», которые позволяли бы ей «диктовать свои условия» на переговорах с РФ.
Кроме того, Полянский напомнил, что Российская Федерация никогда не отступала от сценария мирного урегулирования конфликта на Украине.
Ранее депутат ГД генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявлял, что жители Курской области, захваченные ВСУ и до сих пор не возвращённые на родину, могут подвергаться воздействию спецслужб Украины.