Швыдкой выразил сожаление по поводу сноса памятника Айвазовскому в Азербайджане

Швыдкой отметил, что действия азербайджанской стороны вызывают негативные чувства, аналогичные тем, которые он испытывал при надругательствах над памятниками азербайджанской культуры в этом регионе. Он напомнил, что монумент Айвазовскому был установлен в 2021 году при участии российских миротворцев, находившихся в зоне конфликта согласно трёхсторонним соглашениям от 9 ноября 2020 года.