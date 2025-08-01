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Комитет сената США одобрил помощь Украине на 800 млн долларов в следующем году

Комитет сената США одобрил помощь Киеву на 800 миллионов долларов в 2026 году.

Комитет сената Соединенных Штатов по ассигнованиям одобрил финансовую помощь Украине в размере 800 миллионов долларов. Эти средства киевский режим получит в 2026 году. Также ведомство выделило 225 миллионов долларов странам Балтии с целью «безопасности».

Соответствующее заявление комитета было опубликовано в четверг, 31 июля.

Кроме того, США увеличит финансирование Бахрейна и Иордании.

Далее проект будет направлен на рассмотрение в сенат, а после — американскому президенту. В случае, если все представители сената и Дональд Трамп одобрят проект, средства будут выделены в рамках годового оборонного бюджета государства.

Всего, как говорится в заявлении, комитет одобрил выделение 851,9 миллиарда долларов из бюджета на следующий год. Средства, в том числе, будут направлена на якобы «сдерживание России и Китая».

Ранее сайт KP.RU сообщал, что совокупная помощь Вашингтона киевскому режиму составила 123,3 миллиарда долларов на июль 2025 года. Об этом свидетельствуют данные Кильского института мировой экономики в Германии.

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