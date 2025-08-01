Новые правила поступления в вуз после колледжа в 2025/2026 году: Что изменилось и как не пролететь с бюджетом

Да, выпускники колледжей могут поступить в вуз на бюджетное место, если ранее не использовали своё право на бесплатное высшее образование. Если обучение в колледже было бесплатным, то и вузовское обучение можно пройти за счёт бюджета. При этом важно, чтобы выбранная специальность в вузе совпадала с профилем диплома СПО или была с ним связана. Если абитуриент хочет сменить направление (например, с «электромонтажника» на «юриста»), ему придётся сдавать ЕГЭ, как выпускникам школ. Однако если он продолжает обучение по смежной специальности (например, с «сестринского дела» на «лечебное дело»), можно поступать без ЕГЭ — по внутренним экзаменам вуза. Также сохраняется возможность поступить без ЕГЭ, если обучался по программе двойного диплома в колледже и вузе. Сроки подачи документов на бюджет в 2025 году: не позднее 20 июля — для абитуриентов, сдающих ЕГЭ; до 25 июля — для тех, кто проходит дополнительные вступительные испытания. Зачисление на бюджетные места начнётся с 3 августа.