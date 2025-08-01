Кота, застрявшего в стене набережной в Санкт-Петербурге, спасают четыре дня

Волонтеры несколько раз пытались достать животное. Сначала пробовали вытащить его петлей, но она соскользнула. Затем спасатели в гидрокостюмах ныряли в воду, но результата это также не дало. Позже поставили ловушку, но ее работе мешают волны от проходящих катеров.