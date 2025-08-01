Кота, застрявшего в стене набережной в Санкт-Петербурге, спасают четыре дня

В Санкт-Петербурге четыре дня пытаются спасти кота, застрявшего в стене набережной. Он забился в узкое отверстие в граните на Фонтанке — примерно на глубине четырех метров между камнями. Об этом сообщили в четверг, 31 июля, спасатели службы «Кошкиспас».
Как именно животное оказалось у воды, пока неизвестно. По одной из версий, пытаясь спастись, кот забрался в щель и теперь не может выбраться. Отмечается, что ситуацию усложняет предстоящий подъем уровня воды.
Волонтеры несколько раз пытались достать животное. Сначала пробовали вытащить его петлей, но она соскользнула. Затем спасатели в гидрокостюмах ныряли в воду, но результата это также не дало. Позже поставили ловушку, но ее работе мешают волны от проходящих катеров.
В «Мостотресте» отметили, что помочь технически не могут, но остаются на связи с волонтерами. Пока кот остается в ловушке, попытки его спасти продолжаются, сказано в посте службы «Кошкиспас» в соцсети «Вконтакте».
Кот по кличке Бурак, прославившийся тем, что переплыл в контейнере Черное море и нелегально проник на территорию России, обрел новую семью.