Рядом с древней мумией девушки в столице Перу нашли могилу мужчины

Мумию в отличном состоянии обнаружили на раскопках в Асперо — одном из центров цивилизации Караль-Супе, самой древней в Америке (около 3000−1800 гг. до н.э.). Женщине было примерно 20−35 лет. За тысячелетия сохранились кожа, волосы и ногти. Тело обернули несколькими слоями тканей из хлопка и тростника, сверху покрыли покрывалом с перьями ара, а на голове был головной убор.