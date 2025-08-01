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Рядом с древней мумией девушки в столице Перу нашли могилу мужчины

В Перу нашли древнее захоронение молодой женщины из высшего общества возрастом около 5 тысяч лет.

В Перу нашли древнее захоронение молодой женщины из высшего общества возрастом около 5 тысяч лет. Об этом сообщили в Министерстве культуры страны.

Мумию в отличном состоянии обнаружили на раскопках в Асперо — одном из центров цивилизации Караль-Супе, самой древней в Америке (около 3000−1800 гг. до н.э.). Женщине было примерно 20−35 лет. За тысячелетия сохранились кожа, волосы и ногти. Тело обернули несколькими слоями тканей из хлопка и тростника, сверху покрыли покрывалом с перьями ара, а на голове был головной убор.

В могиле нашли множество ценных предметов: четыре корзины из тростника, украшенную иглу, раковину амазонской улитки, клюв тукана с бусинами, шерстяной текстиль, рыболовную сеть, около 30 клубней сладкого картофеля, инструменты для вязания и другие корзины. По мнению учёных, эти подношения свидетельствуют о высоком статусе женщины и важной роли женщин в древнем андинском обществе.

Сейчас специалисты планируют исследовать здоровье, питание и обстоятельства смерти женщины, а также происхождение находок.

Поселение площадью около 19 га расположено в 700 метрах от Тихого океана. Ранее здесь выявили 22 архитектурных комплекса, указывающих на развитое общество с активной мирной торговлей между регионами.

Ранее затонувший три столетия назад военный корабль раскрыл свои секреты.