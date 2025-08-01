Бойцы ВС РФ и ополченцы Новороссии смогут получать двойную пенсию

Особое внимание в документе уделено ополченцам, защищавшим Луганскую и Донецкую Народные Республики с мая 2014 года. Ранее они могли рассчитывать только на стандартные страховые выплаты, однако теперь им доступны государственные пенсии по инвалидности или возможность совмещать два вида социальной поддержки.