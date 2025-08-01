Бойцы ВС РФ и ополченцы Новороссии смогут получать двойную пенсию

Президент России Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в правила пенсионного обеспечения. Полное содержание нормативного акта представлено на Официальном портале правовой информации.
Нововведения позволяют гражданам с инвалидностью получать одновременно два вида выплат — по инвалидности и за выслугу лет.
Важным пунктом закона является упрощение процедуры начисления пенсионных накоплений для родственников солдат, погибших при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Теперь для оформления выплат достаточно предъявить свидетельство о смерти или документ, подтверждающий участие в боевых действиях.
Особое внимание в документе уделено ополченцам, защищавшим Луганскую и Донецкую Народные Республики с мая 2014 года. Ранее они могли рассчитывать только на стандартные страховые выплаты, однако теперь им доступны государственные пенсии по инвалидности или возможность совмещать два вида социальной поддержки.
Стоит отметить, что это не единственный важный нормативно-правовой акт, который был в центре внимания Владимира Путина 31 июля. Также в этот четверг Президент подписал указ, упрощающий процедуру получения гражданства РФ близкими родственниками иностранных добровольцев, принимавших участие в СВО.