Тимберлейка во время мирового тура покусали клещи и заразили Лаймом

Знаменитый американский исполнитель Джастин Тимберлейк признался, что во время мирового тура Forget Tomorrow заразился болезнью Лайма. Об этом он написал пост на своей странице в соцсети.
«У меня были проблемы со здоровьем, и мне поставили диагноз “болезнь Лайма”. Я говорю об этом не для того, чтобы вы меня пожалели, но хочу пролить свет на то, с чем мне пришлось столкнуться за кулисами», — поделился с поклонниками певец.
Тимберлейк также рассказал, с какими недугами он столкнулся в ходе творческой поездки. По его словам, он выходил на сцену с сильной невралгией, тошнотой и усталостью. При этом он не стал отменять концерты и продолжил тур.
Болезнь Лайма — инфекция, переносчиками которой являются иксодовые клещи. По официальной статистике, в США эту болезнь диагностируют у около 500 тысяч американцев ежегодно.