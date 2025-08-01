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Тимберлейка во время мирового тура покусали клещи и заразили Лаймом

Знаменитый американский исполнитель Джастин Тимберлейк признался, что во время мирового тура Forget Tomorrow заразился болезнью Лайма.

Знаменитый американский исполнитель Джастин Тимберлейк признался, что во время мирового тура Forget Tomorrow заразился болезнью Лайма. Об этом он написал пост на своей странице в соцсети.

«У меня были проблемы со здоровьем, и мне поставили диагноз “болезнь Лайма”. Я говорю об этом не для того, чтобы вы меня пожалели, но хочу пролить свет на то, с чем мне пришлось столкнуться за кулисами», — поделился с поклонниками певец.

Тимберлейк также рассказал, с какими недугами он столкнулся в ходе творческой поездки. По его словам, он выходил на сцену с сильной невралгией, тошнотой и усталостью. При этом он не стал отменять концерты и продолжил тур.

Болезнь Лайма — инфекция, переносчиками которой являются иксодовые клещи. По официальной статистике, в США эту болезнь диагностируют у около 500 тысяч американцев ежегодно.