В Госдуме рассказали, кому нельзя отказать в отпуске за свой счет

«Любой сотрудник может взять отпуск за свой счет. Он официально называется отпуском без сохранения заработной платы, или неоплачиваемым отпуском, или без содержания. Разрешать ли такой отпуск, и на какой срок, зависит от двух факторов: входит ли сотрудник в категории, которым нельзя отказать в свободных днях, и по какой причине нужен отпуск», — сказала Стенякина.