«Абзац»: Валерий Меладзе отказался давать концерты в РФ

6 марта стало известно, что Меладзе в перерывах между зарубежными гастролями тайно живет в своем трехэтажном элитном коттедже в закрытом ЖК «Миллениум-парк» в Подмосковье. При этом дом оформлен на его супругу Альбину Джанабаеву. В России у артиста также есть квартира в Строгине, в которой живет его 92-летняя мать.