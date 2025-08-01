«Абзац»: Валерий Меладзе отказался давать концерты в РФ

Певец Валерий Меладзе отказался от выступлений в РФ. Об этом написало издание «Абзац», ссылаясь на представителей ивент-агентств.
Уточняется, что команда артиста уже составила график концертов до следующего года. Все выступления звезды пройдут за рубежом. В российских агентствах больше недоступно к заказу участие Меладзе в частных мероприятиях даже при условии анонимности.
— Он не выступает в России. Мы не можем сказать, когда сотрудничество станет снова возможным, — рассказал источник издания.
23 июля сообщалось, что Валерий Меладзе зарегистрировал три новых направления деятельности в рамках своего индивидуального предпринимательства в РФ. Отмечается, что он расширил сферу своей ИП-деятельности, добавив к ней управление и аренду недвижимости. ИП Меладзе было оформлено еще в декабре прошлого года, и ранее основное направление касалось телерадиовещания.
6 марта стало известно, что Меладзе в перерывах между зарубежными гастролями тайно живет в своем трехэтажном элитном коттедже в закрытом ЖК «Миллениум-парк» в Подмосковье. При этом дом оформлен на его супругу Альбину Джанабаеву. В России у артиста также есть квартира в Строгине, в которой живет его 92-летняя мать.