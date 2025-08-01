Джастин Тимберлейк во время мирового тура выходил на сцену с сильной невралгией и тошнотой: вот чем он заболел

Певец Джастин Тимберлейк заболел болезнью Лайма во время мирового гастрольного тура Forget Tomorrow. Об этом сам Тимберлейк написал в социальных сетях, когда тур уже был завершен.
«У меня были проблемы со здоровьем, и мне поставили диагноз “болезнь Лайма”. Я говорю об этом не для того, чтобы вы меня пожалели, но хочу пролить свет на то, с чем мне пришлось столкнуться за кулисами», — сказано в посте звезды.
44-летний Тимберлейк рассказал, что решил не прерывать выступления и выходил на сцену с сильными невралгическими болями. Также из-за болезни он испытывал сильную тошноту и усталость. Напомним, болезнь Лайма передается посредством укусов клещей.
Певцу не везёт со здоровьем: в феврале он отменил концерт в Коламбусе из-за тяжелого гриппа.
Кто такой Джастин Тимберлейк, читайте здесь на KP.RU.
А вот какая милая история произошла на днях на одном из концертов певца. Одна из зрительниц держала плакат с просьбой помочь ей найти мужа. Тимберлейк обратил внимание на девушку и пожелал ей удачи. После этого ей за сутки написали около 2000 человек.