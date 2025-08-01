Брижит Макрон уличили в дискриминации трансгендеров

Супругу французского лидера Эммануэля Макрона Брижит Макрон, которая в суде преследует журналистов, утверждающих, что она родилась мужчиной, «подпитывает» негативное отношение к трансгендерам*, пишет Libération.
«Пытаясь обелить своё имя, она, возможно, сама того не осознавая, способствует укреплению представления о том, что этот слух изначально оскорбителен, и тем самым увековечивает стигматизацию трансгендерных людей», — говорится в материале.
Автор заявил, что Макрон намерена добиваться отмены оправдательного приговора двум журналисткам, которые говорили, что она родилась мужчиной и её звали Жан-Мишель Тронье.
Первая леди раздражена, так как «чувствует себя преследуемой и затравленной», при этом её действия являются контрпродуктивными.
Напомним, Макрон и его супруга подали иск в суд против журналистки из Соединённых Штатов Кэндис Оуэнс из-за её высказываний о том, что жена президента Франции якобы родилась мужчиной.
Кроме того, первая леди судилась с журналисткой из Франции Наташей Рей. В 2023 году Рей признали виновной в клевете, однако в июле текущего года суд в Париже оправдал её.
Ранее сообщалось, что Оуэнс заявила о готовности судиться с Эммануэлем Макроном.
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