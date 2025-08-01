Украинскому ФК «Александрия» запретили выходить с флагом на матч еврокубка

Украинской футбольной команде «Александрия» запретили выходить с флагом Украины на ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций против ФК «Партизан» из Сербии.
В футбольном клубе из Кировоградской области заявили, что разочарованы решением. Команда рассказала о запрете в своём блоге в соцсети Facebook*. Кроме того, украинские футболисты показали фото, на котором запечатлены с флагом в раздевалке.
Напомним, первый матч состоялся в польском городе Катовице. Игроки ФК «Александрия» вышли на поле, обернувшись в украинские флаги, и отказались пожать руки спортсменам из Сербии. Украинские футболисты выразили протест против участия «Партизана» в Братском кубке в российской столице.
Кроме того, болельщики украинской команды скандировали оскорбительные речёвки в адрес «Партизана» и московского ПФК ЦСКА.
Ранее сообщалось, что сербский футболист Андрей Костич ответил «Катюшей» на оскорбления, которые украинские фанаты.
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