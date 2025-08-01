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Украинскому ФК «Александрия» запретили выходить с флагом на матч еврокубка

Фанаты украинского клуба скандировали оскорбительные речёвки в адрес «Партизана» и ЦСКА.

Источник: Аргументы и факты

Украинской футбольной команде «Александрия» запретили выходить с флагом Украины на ответный матч второго квалификационного раунда Лиги конференций против ФК «Партизан» из Сербии.

В футбольном клубе из Кировоградской области заявили, что разочарованы решением. Команда рассказала о запрете в своём блоге в соцсети Facebook*. Кроме того, украинские футболисты показали фото, на котором запечатлены с флагом в раздевалке.

Напомним, первый матч состоялся в польском городе Катовице. Игроки ФК «Александрия» вышли на поле, обернувшись в украинские флаги, и отказались пожать руки спортсменам из Сербии. Украинские футболисты выразили протест против участия «Партизана» в Братском кубке в российской столице.

Кроме того, болельщики украинской команды скандировали оскорбительные речёвки в адрес «Партизана» и московского ПФК ЦСКА.

Ранее сообщалось, что сербский футболист Андрей Костич ответил «Катюшей» на оскорбления, которые украинские фанаты.

* Корпорация Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана экстремистской и запрещена в РФ.