Автомобилистам и мигрантам с сентября придётся платить больше: вот как изменилось законодательство

Ряд госпошлин увеличится в России с 1 сентября 2025 года. Соответствующий закон подписал российский президент Владимир Путин. В частности, платить больше придётся автовладельцам и мигрантам.
Речь идёт о повышении стоимости выдачи водительских удостоверений. Она вырастет вдвое. За пластиковое удостоверение придется заплатить 4000 рублей, а за удостоверение нового поколения — 6000 рублей. Госпошлина за выдачу государственных номерных знаков с сентября составит 3000 рублей вместо 2000.
Сообщается, что иностранные граждане или лица без гражданства теперь будут платить госпошлину за постановку на учёт по месту пребывания, она составит 500 рублей. За то, чтобы продлить срок временного пребывания, нужно будет заплатить 1000 рублей.
С первого сентября в Российской Федерации вводится и ряд других изменений.
Так, вступает в силу ограничение на снятие наличных денег. Это правило коснётся не всех держателей банковских карт, а лишь тех, кто подозревается в совершении сомнительных операций. Они смогут снимать только 100 тысяч рублей в месяц со счетов, внесенных в базу как ранее используемые мошенниками. Кроме того, при подозрении на несанкционированное снятие денег операции по картам будут ограничены на 48 часов.
Кроме того, Минпросвещения РФ утвердило нормы времени на выполнение домашнего задания для учеников начальной школы. По новым нормативам российские школьники будут заниматься уже с начала нового учебного года. Подробности здесь на KP.RU.
Также стало известно, что с 1 сентября в России вводится норма, позволяющая фельдшерам и акушеркам выполнять функции участковых врачей (включая терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов) при дефиците специалистов или их временном отсутствии.
Напомним еще о том, что с 1 сентября 2025 года в России начнут действовать обновленные правила расчета среднего заработка, опубликованные еще в апреле 2025 года. На основе этих расчетов начисляются отпускные и выходное пособие.
Тем временем Путин утвердил штрафы за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN-сервисов. С 1 сентября в сети нельзя будет намеренно искать экстремистские материалы, внесенные в список Минюста. В нем — книги известных фашистов, вплоть до Гитлера, запрещенные проповеди с призывами к терроризму и т.д.