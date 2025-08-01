Автомобилистам и мигрантам с сентября придётся платить больше: вот как изменилось законодательство

Так, вступает в силу ограничение на снятие наличных денег. Это правило коснётся не всех держателей банковских карт, а лишь тех, кто подозревается в совершении сомнительных операций. Они смогут снимать только 100 тысяч рублей в месяц со счетов, внесенных в базу как ранее используемые мошенниками. Кроме того, при подозрении на несанкционированное снятие денег операции по картам будут ограничены на 48 часов.