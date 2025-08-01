В шести округах РФ температура в августе будет выше нормы

В августе на Урале, Дальнем Востоке, в Поволжье и в ряде регионов европейской части России ожидается температура выше климатической нормы. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
По его словам, на европейской территории страны и Урале температура будет близка к норме или превысит её. Наибольшие отклонения от нормы прогнозируются в Северо-Западном федеральном округе — в Карелии, Мурманской, Ленинградской, Вологодской, Псковской, Архангельской областях и Республике Коми.
Также аномально тёплая погода ожидается в южной части европейской России — от центрально-чернозёмных областей, таких как Курская, Воронежская, Тамбовская и Липецкая, до Краснодарского края, Ростовской, Астраханской и Вологодской областей, Ставрополья и республик Северного Кавказа. На юге Приволжского федерального округа температура тоже превысит средние показатели.
В азиатской части страны теплее обычного будет в южной половине Хабаровского края, Приморском крае, на Сахалине и Камчатке. В Якутии и на Чукотке температура сохранится около климатической нормы.
Вильфанд отметил, что в западных и центральных районах Сибирского федерального округа температура в августе будет близка к норме, но начнётся месяц с холодного периода — на 4−6 градусов ниже средней многолетней температуры.
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