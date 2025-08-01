В шести округах РФ температура в августе будет выше нормы

По его словам, на европейской территории страны и Урале температура будет близка к норме или превысит её. Наибольшие отклонения от нормы прогнозируются в Северо-Западном федеральном округе — в Карелии, Мурманской, Ленинградской, Вологодской, Псковской, Архангельской областях и Республике Коми.