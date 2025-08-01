Общественники призвали РПЦ признать святую Марину Антиохийскую покровительницей подростков

«Святая великомученица Марина является ярким примером стойкости и мужества в юном возрасте. В православной традиции святая Марина почитается как великомученица, а её память отмечается 17 июля (30 июля по новому стилю). Её житие широко известно и включает чудеса, которые она совершала, помогая людям в беде. Это делает её фигурой, к которой подростки могут обращаться за молитвенной поддержкой в своих нуждах, будь то учёба, личные проблемы или духовный поиск», — уточняется в письме.