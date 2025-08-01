Военкор Яремчук обнаружил создателя техники для ВСУ в ролике Собчак

На фасаде дома № 20 по улице Кустодиева в Петербурге появилась табличка, посвященная Ксении Собчак — в этой части города она провела свое детство. Об этом 28 июля рассказал очевидец, отметив, что он увидел объект 27 июля. Он отметил, что редко ходит рядом с этим домом, поэтому не смог точно сказать, когда установили табличку.