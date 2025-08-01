Военкор Яремчук обнаружил создателя техники для ВСУ в ролике Собчак

Военный корреспондент Александр Яремчук обнаружил создателя техники для украинской армии в видеоролике журналистки Ксении Собчак.
Он обратил внимание на то, что телеведущая пообщалась с Улугбеком Максумовым, возглавляющим группу компаний «Аксум», которая занимается созданием бронированных автомобилей и лодок.
— Его бронеавтомобили Inkas Titan-S ранее много раз были замечены на Киевском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Хотелось бы узнать у Ксении Анатольевны, известно ли ей было, кого она рекламирует? — написал военкор в Telegram-канале.
На фасаде дома № 20 по улице Кустодиева в Петербурге появилась табличка, посвященная Ксении Собчак — в этой части города она провела свое детство. Об этом 28 июля рассказал очевидец, отметив, что он увидел объект 27 июля. Он отметил, что редко ходит рядом с этим домом, поэтому не смог точно сказать, когда установили табличку.
Певец Прохор Шаляпин поделился своими впечатлениями от совместной работы с Ксенией Собчак в рамках музыкального фестиваля VK Fest.