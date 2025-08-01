Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Операторы БПЛА ликвидировали бронемашину MaxxPro ВСУ в ДНР

Удар нанесли операторы FPV-дронов группировки войск «Юг».

Источник: Аргументы и факты

Российские военные уничтожили боевую бронированную машину MaxxPro, а также бронетранспортёр FV103 Spartan Вооружённых сил Украины в Донецкой народной республике, сообщает ТАСС.

Удар нанесли операторы FPV-дронов группировки войск «Юг». Бронемашина MaxxPro производства Североатлантического альянса была выявлена в районе Иванополья. Её ликвидировали операторы БПЛА 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии.

Бронетранспортёр FV103 Spartan уничтожили в районе Новодмитровки, его выявил расчёт БПЛА 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

«Оставшись без поддержки бронетехники, пополнения и боеприпасов, подразделения ВСУ не смогли продолжать оборону, вследствие чего подразделения Южной группировки войск смогли продвинуться вглубь обороны противника», — рассказали военные.

Ранее сообщалось, что ВС РФ впервые захватили американский танковый мостоукладчик М60 AVLB.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше