Российские военные уничтожили боевую бронированную машину MaxxPro, а также бронетранспортёр FV103 Spartan Вооружённых сил Украины в Донецкой народной республике, сообщает ТАСС.
Удар нанесли операторы FPV-дронов группировки войск «Юг». Бронемашина MaxxPro производства Североатлантического альянса была выявлена в районе Иванополья. Её ликвидировали операторы БПЛА 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии.
Бронетранспортёр FV103 Spartan уничтожили в районе Новодмитровки, его выявил расчёт БПЛА 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.
«Оставшись без поддержки бронетехники, пополнения и боеприпасов, подразделения ВСУ не смогли продолжать оборону, вследствие чего подразделения Южной группировки войск смогли продвинуться вглубь обороны противника», — рассказали военные.
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