В Госдуме рассказали, кому не откажут в отпуске за свой счет

«Разрешать ли такой отпуск и на какой срок, зависит от двух факторов: входит ли сотрудник в категории, которым нельзя отказать в свободных днях, и по какой причине нужен отпуск», — пояснила РИА Новости Стенякина. Депутат уточнила, что для работников с двумя и более детьми-инвалидами первой группы коллективным договором может устанавливаться дополнительный неоплачиваемый отпуск до 14 календарных дней в году в удобное для них время.