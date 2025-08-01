Юрист напомнил, кому повысят пенсию с 1 августа

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Работающим пенсионерам 1 августа проведут ежегодную индексацию пенсий, сообщил агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Сумма повышения рассчитывается на основе индивидуальных пенсионных коэффициентов, заработанных за 2024 год.
«Максимальная прибавка ограничена тремя пенсионными баллами, даже если фактически за год было накоплено больше. Учитывая, что стоимость одного пенсионного балла в 2025 году составляет 145,69 рубля, максимальная сумма ежемесячной прибавки для большинства составит 437,07 рубля», — отметил юрист.
При этом он напомнил про важное ограничение: стоимость баллов замораживается в момент выхода на пенсию. Таким образом, если человек вышел на пенсию в 2021 году, когда один балл стоил 98,86 рубля, то в 2025-м максимальная прибавка составит 296,58 рубля.
Прибавку автоматически получат все работающие пенсионеры, за которых работодатели исправно платили взносы в Социальный фонд в 2024 году, подавать заявление не требуется.