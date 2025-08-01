Юрист напомнил, кому повысят пенсию с 1 августа

При этом он напомнил про важное ограничение: стоимость баллов замораживается в момент выхода на пенсию. Таким образом, если человек вышел на пенсию в 2021 году, когда один балл стоил 98,86 рубля, то в 2025-м максимальная прибавка составит 296,58 рубля.