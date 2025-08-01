Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 1 августа 2025

Погода в Иркутске 1 августа 2025 будет солнечной. Первое утро последнего летнего месяца началось с тумана, а это значит, что будет тепло. Это подтвердили и синоптики. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском гидрометцентре, столбик термометра поднимется до +26…+28 градусов. Порывы ветра будут небольшие 2−7 м/с. Вечером возможны кратковременные осадки в виде дождя.
— А вот по области местами возможны кратковременные дожди и грозы. В целом будет переменная облачность, утром туманы. Ветер северо-западный с переменой на юго-западный 5−10 м/с. Температура воздуха днем составит +24…+29, при облачной погоде +15…+20 градусов, — уточнили синоптики.
Из-за высокий температур, по Иркутской области 1 августа ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов — 4 и 5 классов. Вот что обещает погода в Иркутске 1 августа 2025.