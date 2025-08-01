ВС России ликвидировали под Красноармейском 20-летнюю разведчицу ВСУ

Бойцы ВС РФ ликвидировали под Красноармейском (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике 20-летнюю Ангелину Мартынюк, которая командовала разведывательным отделением одного из подразделений ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», ссылаясь на опубликованный в социальных сетях некролог.