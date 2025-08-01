Бойцы ВС РФ ликвидировали под Красноармейском (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике 20-летнюю Ангелину Мартынюк, которая командовала разведывательным отделением одного из подразделений ВСУ. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер», ссылаясь на опубликованный в социальных сетях некролог.
Разведчица имела звание «младший сержант». Она являлась уроженкой Закарпатской области на западе Украины.
Отмечается, что назначение женщин на такие должности происходит в украинской армии все чаще.
— Здесь же стоит обратить внимание на сравнительно юный возраст девушки и ее отправку на штурм позиций ВС России, — говорится в публикации.
Украинские военные больше не надеются удержать Красноармейск, написало британское издание The Daily Telegraph. Журналисты отмечают, что бойцы ВСУ уже считают переход города под контроль России лишь «вопросом времени».
В боях за Часов Яр бойцы российские военные ликвидировали самую крупную группировку ВСУ в истории спецоперации на Украине.
По словам командира спецназа «Ахмат» и генерал-лейтенанта Апти Алаудинова, после освобождения Часова Яра украинская оборонительная система на Краматорско-Дружковском направлении была взломана. Он добавил, что взятие города стало «хорошей» победой и плацдармом для дальнейшего продвижения ВС РФ.