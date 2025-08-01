В очереди на Крымском мосту находится 155 транспортных средств

Как сообщалось ранее, в рамках расследования сотрудникам Следственного комитета удалось установить все этапы теракта на Крымском мосту, который произошёл в октябре 2022 года. Для совершения теракта использовалась грузовая машина, начинённая взрывными устройствами. В результате детонации обрушилось порядка 250 метров шоссейного полотна и сгорело семь цистерн грузового поезда. Жертвами террористической атаки стали несколько человек. ФСБ смогла установить организатора взрыва.