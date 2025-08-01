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В Иркутске на улице Рабочего Штаба с 4 по 17 августа ограничат движение

На участке будет сужение проезда транспорта.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске на улице Рабочего Штаба с 9 утра 4 августа до 19 часов 17 августа ограничат движение. Дорогу будут сужать на участке возле перекрестка с переулком Трубецкого. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.

— Специалисты будут проводить ремонтные аварийные работы на тепловых сетях, — уточнили в пресс-службе мэрии.

Автомобилистов просят заранее продумать альтернативные пути проезда.

Напомним, с 1 августа в областном центре также ограничат движение по улице Октябрьской Революции. Там до 15 августа будут проводить аварийно-восстановительные работы.