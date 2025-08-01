Вильфанд рассказал о дефиците осадков в августе

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Меньше нормы осадков в августе выпадет в Черноземье, Южном федеральном округе и на Северном Кавказе, избыток дождей прогнозируется в Калининградской и Ленинградской областях, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Южная половина европейской территории России будет в дефиците осадков. Это все южнее Московской области — Тульская, Рязанская, Курская, Воронежская области, весь Южный федеральный округ, весь Северо-Кавказский и самый юг Приволжского», — сказал Вильфанд.
Также дефицит осадков в августе прогнозируется на Чукотке и на северо-востоке европейской России — в Ненецком автономном округе, на севере Архангельской области и Коми, сообщил синоптик.
«Избыток осадков прогнозируется на севере Красноярского края и на северо-западе европейской части страны — Ленинградская, Калининградская области. На остальной территории осадки будут близки к норме», — добавил метеоролог.