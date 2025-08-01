Психолог объяснил, что стоит за «взглядом зумера» — безразличие или страх

Кстати, работники-зумеры всё чаще выступают за нормализацию романтических отношений на работе, считая это важным элементом здорового баланса между карьерой и личной жизнью. По их мнению, подобная практика не только снизит уровень стресса, но и положительно скажется на продуктивности, настроении и межличностных отношениях в коллективе. Они же выступают за комнаты для секса в офисах.