Юрист Виноградов напомнил, кому повысят пенсию с 1 августа

Всем работающим пенсионерам 1 августа проведут ежегодную индексацию пенсий. Об этом рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Он уточнил, что сумма повышения рассчитывается на основе индивидуальных пенсионных коэффициентов, которые были заработаны за прошлый год.
— Максимальная прибавка ограничена тремя пенсионными баллами. Учитывая, что стоимость одного балла в этом году составляет 145,69 рубля, максимальная сумма ежемесячной прибавки составит 437,07 рубля, — рассказал специалист агентству «Прайм».
При этом Виноградов напомнил про важное ограничение: стоимость баллов замораживается в момент выхода на пенсию. Таким образом, если гражданин вышел на пенсию в 2021 году, когда один балл стоил 98,86 рубля, то в 2025 году максимальная прибавка составит 296,58 рубля.
Прибавку автоматически получат все работающие пенсионеры.
Дополнительные индивидуальные пенсионные коэффициенты, которые позволят увеличить пенсию, смогут получить некоторые категории граждан. Кого затронет мера, рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.