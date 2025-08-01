Джастин Тимберлейк заявил, что у него диагностировали болезнь Лайма

Певец из Соединённых Штатов Джастин Тимберлейк рассказал, что у него диагностировали болезнь Лайма.
Он уточнил, что заболевание медики диагностировали во время его гастролей.
«У меня были проблемы со здоровьем, и мне поставили диагноз “болезнь Лайма”. Я говорю об этом не для того, чтобы вы меня пожалели, но хочу пролить свет на то, с чем мне пришлось столкнуться за кулисами», — написал Тимберлейк в своём блоге в Instagram*.
По его словам, выступая во время гастролей, он столкнулся с сильной невралгией. Поммио этого, певец испытывал усталость и тошноту.
44-летний Тимберлейк отметил, что решил продолжить выступления.
Болезнь Лайма представляет собой инфекционное заболевание, его вызывают бактерии Borrelia burgdorferi, переносчиками которых являются клещи.
Ранее сообщалось, что полиция Стамбула предотвратила угрозу теракта на концерте Джастина Тимберлейка.
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