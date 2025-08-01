В Дубае создадут виртуальную семью для общения с гражданами

Власти Дубая намерены внедрить первую в Эмиратах виртуальную семью, которая будет использоваться для донесения государственных и образовательных посланий до граждан. Об этом сообщает Dubai Media Office, ссылаясь на инициативу организации Digital Dubai.
Новая цифровая семья, созданная с помощью искусственного интеллекта, станет символом общества ОАЭ, отражающим его ценности, цели и стремление к устойчивому будущему. Проект направлен на развитие более тесной связи между жителями и государственными инициативами с помощью современных технологий.
На данный момент представлена первая участница виртуальной семьи — девочка, созданная ИИ. Вскоре к ней присоединятся виртуальные отец, мать и брат. Пользователям уже предложено выбрать для девочки имя из трех вариантов: «Дубай», «Мира» или «Латифа».
Ранее IT-эксперт Кирилл Малофеев рассказал, что ИИ заменит большинство профессий в ближайшие 10 лет.