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В Дубае создадут виртуальную семью для общения с гражданами

Семья будет использоваться для донесения государственных и образовательных посланий до населения.

Источник: Аргументы и факты

Власти Дубая намерены внедрить первую в Эмиратах виртуальную семью, которая будет использоваться для донесения государственных и образовательных посланий до граждан. Об этом сообщает Dubai Media Office, ссылаясь на инициативу организации Digital Dubai.

Новая цифровая семья, созданная с помощью искусственного интеллекта, станет символом общества ОАЭ, отражающим его ценности, цели и стремление к устойчивому будущему. Проект направлен на развитие более тесной связи между жителями и государственными инициативами с помощью современных технологий.

На данный момент представлена первая участница виртуальной семьи — девочка, созданная ИИ. Вскоре к ней присоединятся виртуальные отец, мать и брат. Пользователям уже предложено выбрать для девочки имя из трех вариантов: «Дубай», «Мира» или «Латифа».

Ранее IT-эксперт Кирилл Малофеев рассказал, что ИИ заменит большинство профессий в ближайшие 10 лет.