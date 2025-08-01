Эксгумация тел советских солдат на «Холме Славы» в украинском городе Львове является деградацией на грани одичания. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
— Неонацисты опустились до борьбы с теми, кто пал в боях за освобождение Украины от гитлеризма. Запредельный уровень культурной деградации, граничащей с одичанием, продемонстрировали во Львове, — высказался он в интервью «Российской газете».
19 июля министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров назвал торговлей костями предложение мэра Львова Андрея Садового обменивать останки советских бойцов на военных ВСУ.
Лидер антифашистского движения Израиля Дмитрий Трапиров резко осудил предложение Андрея Садового об обмене эксгумированных останков советских воинов на пленных украинских бойцов, назвав данную идею аморальной и «прямым надругательством над памятью тех, кто отдал свои жизни в борьбе с фашизмом».