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Лавров назвал эксгумацию тел советских военных во Львове одичанием

Эксгумация тел советских солдат на «Холме Славы» в украинском городе Львове является деградацией на грани одичания. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Эксгумация тел советских солдат на «Холме Славы» в украинском городе Львове является деградацией на грани одичания. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

— Неонацисты опустились до борьбы с теми, кто пал в боях за освобождение Украины от гитлеризма. Запредельный уровень культурной деградации, граничащей с одичанием, продемонстрировали во Львове, — высказался он в интервью «Российской газете».

Также глава МИД РФ раскритиковал Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). По его словам, она, несмотря на заявления о защите прав человека, «хранит гробовое молчание», когда речь заходит о действиях Украины.

19 июля министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров назвал торговлей костями предложение мэра Львова Андрея Садового обменивать останки советских бойцов на военных ВСУ.

Лидер антифашистского движения Израиля Дмитрий Трапиров резко осудил предложение Андрея Садового об обмене эксгумированных останков советских воинов на пленных украинских бойцов, назвав данную идею аморальной и «прямым надругательством над памятью тех, кто отдал свои жизни в борьбе с фашизмом».

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