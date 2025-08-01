В России резко подешевел новейший айфон

«Если изначально в феврале за iPhone 16e просили от 77 тысяч рублей, а в начале лета — от 45 тысяч рублей, то сейчас смартфон предлагается уже за 40 тысяч рублей и выше», — отмечают специалисты Hi-Tech Mail. Аналитики подчеркивают, что даже на американском рынке цена устройства выше: там он стоит от 599 долларов (около 49 тысяч рублей по актуальному курсу) без учета налогов.