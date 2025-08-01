В России резко подешевел новейший айфон

Последний айфон рекордно подешевел в России.
В России зафиксировано рекордное снижение цены на компактный смартфон iPhone 16e — теперь его можно приобрести дешевле 45 тысяч рублей. Об этом сообщает портал Hi-Tech Mail. Стоимость устройства упала почти на 40% за полгода со старта продаж.
«Если изначально в феврале за iPhone 16e просили от 77 тысяч рублей, а в начале лета — от 45 тысяч рублей, то сейчас смартфон предлагается уже за 40 тысяч рублей и выше», — отмечают специалисты Hi-Tech Mail. Аналитики подчеркивают, что даже на американском рынке цена устройства выше: там он стоит от 599 долларов (около 49 тысяч рублей по актуальному курсу) без учета налогов.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЦены на iPhone 16 в России упали почти на 100 тысяч.
iPhone 16e был представлен на российском рынке в феврале 2025 года. Модель сохранила дизайн предыдущего поколения iPhone 14, но получила обновленное техническое оснащение.
Ранее в российских магазинах уже отмечалось значительное снижение цен на iPhone 16e: в рамках акций устройство предлагали менее чем за 22 тысячи рублей, а базовая стоимость без скидок составляла около 47−49 тысяч рублей. При запуске продаж в 2024 году цена на эту модель превышала 100 тысяч рублей, однако iPhone 16e изначально позиционировался как более доступная версия линейки.