Месси определился со своим будущим

Ранее Месси заплакал на финальном матче Кубка Америки-2024 Аргентина — Колумбия из-за того, что подвернул ногу и ему пришлось покинуть поле. Такая реакция связана с тем, что этот матч, согласно заявлению Месси, должен был стать последним в его футбольной карьере.