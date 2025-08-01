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Месси определился со своим будущим

Аргентинец Лионель Месси продолжит играть в футбол в течение следующих трех лет. Футболист собирается продлить контракт со своим нынешним клубом «Интер Майами» до 2028 года.

Аргентинец планирует продолжать играть в футбол еще несколько лет.

Аргентинец Лионель Месси продолжит играть в футбол в течение следующих трех лет. Футболист собирается продлить контракт со своим нынешним клубом «Интер Майами» до 2028 года.

«Капитан “Интер Майами” аргентинец Лионель Месси договорился о новом контракте с клубом североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) до 2028 года», — сообщает спортивный сайт 3cat.cat.

Отмечается, что контракт Месси с «Интер Майами» заканчивается осенью. И в ближайшие дни стороны планируют объявить о его продлении.

Ранее Месси заплакал на финальном матче Кубка Америки-2024 Аргентина — Колумбия из-за того, что подвернул ногу и ему пришлось покинуть поле. Такая реакция связана с тем, что этот матч, согласно заявлению Месси, должен был стать последним в его футбольной карьере.