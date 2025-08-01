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Главный онколог Минздрава рассказал, у кого в России чаще выявляют рак

Онколог Каприн: у женщин чаще выявляют рак, чем у мужчин.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Показатель заболеваемости раком среди впервые выявленных случаев у женщин в России выше, чем у мужчин, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, главный онколог Минздрава Андрей Каприн.

Он уточнил, что термин «заболеваемость» обозначает общее число новых пациентов, попавших в онкологическую статистику за год.

«Важно отметить, что этот показатель женщин среди впервые выявленных случаев будет чуть больше, чем у мужчин», — рассказал Каприн.

Медик пояснил, что такое различие связано, среди прочего, с большей обращаемостью женщин за медицинской помощью в рамках диспансеризации и скрининговых программ.