Главный онколог Минздрава рассказал, у кого в России чаще выявляют рак

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Показатель заболеваемости раком среди впервые выявленных случаев у женщин в России выше, чем у мужчин, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России, главный онколог Минздрава Андрей Каприн.
Он уточнил, что термин «заболеваемость» обозначает общее число новых пациентов, попавших в онкологическую статистику за год.
«Важно отметить, что этот показатель женщин среди впервые выявленных случаев будет чуть больше, чем у мужчин», — рассказал Каприн.
Медик пояснил, что такое различие связано, среди прочего, с большей обращаемостью женщин за медицинской помощью в рамках диспансеризации и скрининговых программ.