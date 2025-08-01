Джастин Тимберлейк сообщил, что у него диагностировали болезнь Лайма

В своём посте в социальной сети 44-летний артист рассказал о проблемах со здоровьем, с которыми он столкнулся во время гастролей.
«У меня были проблемы со здоровьем, и мне поставили диагноз “болезнь Лайма”. Я говорю об этом не для того, чтобы вы меня пожалели, но хочу пролить свет на то, с чем мне пришлось столкнуться за кулисами», — написал Тимберлейк.
Он добавил, что несмотря на сильную невралгию, усталость и тошноту, он продолжал выступать. Тимберлейк — обладатель четырёх премий «Эмми» и девяти «Грэмми».
Болезнь Лайма — это инфекционное заболевание, вызванное бактериями Borrelia burgdorferi, переносчиками которых являются клещи. По данным Центров по предотвращению и контролю заболеваний США, ежегодно в стране фиксируется около 476 тысяч случаев этой болезни.
Ранее клещи начали распространять опасную болезнь в Московской области. В Подмосковье зафиксированы случаи заражения гранулоцитарным анаплазмозом. Согласно данным Роспотребнадзора, возбудитель этой инфекции обнаружен почти у 2% из 5 тысяч обследованных пациентов. Гранулоцитарный анаплазмоз, ранее встречавшийся преимущественно в Северной Америке и Европе, характеризуется сильной лихорадкой и интоксикацией.