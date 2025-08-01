Джастин Тимберлейк сообщил, что у него диагностировали болезнь Лайма

«У меня были проблемы со здоровьем, и мне поставили диагноз “болезнь Лайма”. Я говорю об этом не для того, чтобы вы меня пожалели, но хочу пролить свет на то, с чем мне пришлось столкнуться за кулисами», — написал Тимберлейк.