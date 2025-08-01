В России изменился список запрещенных наркотических и психотропных веществ

В этом перечне теперь несколько так называемых «дизайнерских» наркотиков: A-PONASA, CUMYL-INACA, CUMYL-CHSINACA и ряд других. Кроме того, изменения коснулись и веществ, которые уже есть в списке запрещенных. Так, для мефедрона были снижены значения, с которых размер наркотика по статьям Уголовного кодекса считается крупным и особо крупным: с 2,5 до 1 грамма и с 500 до 200 граммов соответственно.