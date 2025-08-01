Профессор Миршаймер: США могут бросить Украину и оставить ее один на один с РФ

Соединенные Штаты могут отказаться от поддержки Украины и оставить ее один на один с РФ. Такое мнение выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
— Представим, что мы президент США Дональд Трамп. Мы с российским коллегой Владимиром Путиным заключили сделку, которая может завершить конфликт. Помимо этого, мы дали понять Киеву и Европе, что если они не примут ее, то мы умываем руки. Рано или поздно ситуация на поле боя сложится так, что у них не останется другого выбора, кроме как согласиться заключить мир с РФ, — заявил он на своем YouTube-канале.
По его мнению, такой сценарий является правильным шагом.
31 июля Дональд Трамп анонсировал введение новых санкций против России по истечении 10-дневного срока ультиматума. Еще глава Белого дома в очередной раз подчеркнул, что конфликт на Украине не произошел бы, если бы он был президентом.
Администрация президента США намерена достичь договоренностей с РФ по урегулированию конфликта на Украине через 10 дней, начиная с 29 июля. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков, в свою очередь, ответил, что в Кремле осведомлены о решении Трампа сократить сроки урегулирования конфликта на Украине.