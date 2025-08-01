Профессор Миршаймер: США могут бросить Украину и оставить ее один на один с РФ

— Представим, что мы президент США Дональд Трамп. Мы с российским коллегой Владимиром Путиным заключили сделку, которая может завершить конфликт. Помимо этого, мы дали понять Киеву и Европе, что если они не примут ее, то мы умываем руки. Рано или поздно ситуация на поле боя сложится так, что у них не останется другого выбора, кроме как согласиться заключить мир с РФ, — заявил он на своем YouTube-канале.