Стало известно, кто напишет сценарий для нового «Джеймса Бонда»

Режиссер Дени Вильнев известен по фильмам «Дюна» и «Бегущий по лезвию 2049», «Прибытие» и другим. Стивен Найт писал сценаррии для таких кинокартин, как «Острые козырьки», «Пряности и страсти», «Замкнутая цепь» и других. Также участвовал в разработке популярной телеигры Who Wants to Be a Millionaire? и писал сценарии для ряда телепроектов «Би-би-си».