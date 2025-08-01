Стало известно, кто напишет сценарий для нового «Джеймса Бонда»

По данным Deadline, кандидатура Найта рассматривалась студией Amazon MGM Studios в течение последних недель. Однако окончательное решение о его назначении зависело от согласования с режиссером картины. «Встреча наконец состоялась на прошлой неделе, и Вильнев полностью поддержал идею того, что Найт получит эту работу», — рассказал источник издания Deadline.