Оззи Осборн был похоронен в саду собственного особняка

Хотя большую часть последних десятилетий Осборн жил в Лос-Анджелесе, в марте он вернулся на родину, чтобы принять участие в благотворительном концерте в Бирмингеме. Это выступление на стадионе любимого футбольного клуба «Астон Вилла» стало для него последним — оно прошло всего за 17 дней до смерти.