Оззи Осборн был похоронен в саду собственного особняка

Рок-музыкант Оззи Осборн был похоронен 31 июля в саду своего дома в графстве Бакингемшир на юго-востоке Англии, в соответствии с его последним желанием. Церемония прошла в узком кругу близких родственников и друзей, сообщает газета The Daily Mirror.
На похоронах присутствовали коллеги Осборна из классического состава британской рок-группы Black Sabbath — гитарист Тони Айомми, басист Гизер Батлер и ударник Билл Уорд. Также пришли вокалист и гитарист американской группы Metallica Джеймс Хетфилд, британский музыкант Элтон Джон и молодой вокалист и актер Yungblud, который сблизился с семьей Осборна в последние годы. У ворот особняка, принадлежащего музыканту с 1993 года, поклонники оставляли цветы и детские игрушки.
Хотя большую часть последних десятилетий Осборн жил в Лос-Анджелесе, в марте он вернулся на родину, чтобы принять участие в благотворительном концерте в Бирмингеме. Это выступление на стадионе любимого футбольного клуба «Астон Вилла» стало для него последним — оно прошло всего за 17 дней до смерти.
Оззи Осборн скончался 22 июля в возрасте 76 лет. 30 июля в Бирмингеме прошла публичная церемония прощания с музыкантом, на которую пришли десятки тысяч его поклонников.