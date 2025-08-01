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Родителям объяснили, как помочь ребенку освоиться в детском саду

Психолог Сулименко: следует начать посещения детского сада с визитов по 2−3 часа.

Источник: Комсомольская правда

Для многих родителей первый день ребенка в детском саду — это большое событие, которое может вызвать стресс у малыша. Чтобы адаптация прошла легче, следует начать подготовку заранее и действовать постепенно. Об этом KP.RU рассказала психолог и арт-терапевт Елена Сулименко.

— Если очень тревожно, или ребенок к вам очень привязан, попробуйте договориться с воспитателями, что вы будете оставаться там вместе с малышом первые дни. Знакомство с группой и коллективом должно быть постепенным. Начните с кратких совместных посещений детского сада по 2−3 часа, затем увеличивайте время постепенно, — поделилась эксперт.

Также важно заранее рассказать ребенку о том, что его ждет в саду. Как советует специалист, можно использовать игры и простые рассказы, чтобы малыш привык к новой обстановке и не боялся предстоящих изменений. Подготовка в виде веселых занятий поможет снять лишнюю тревогу.

По словам психолога, не следует забывать и о собственном настрое. Ребенок чувствует эмоции родителей, поэтому спокойствие и уверенность помогут ему быстрее адаптироваться и без страха начинать новый этап жизни.