Родителям объяснили, как помочь ребенку освоиться в детском саду

Для многих родителей первый день ребенка в детском саду — это большое событие, которое может вызвать стресс у малыша. Чтобы адаптация прошла легче, следует начать подготовку заранее и действовать постепенно. Об этом KP.RU рассказала психолог и арт-терапевт Елена Сулименко.
— Если очень тревожно, или ребенок к вам очень привязан, попробуйте договориться с воспитателями, что вы будете оставаться там вместе с малышом первые дни. Знакомство с группой и коллективом должно быть постепенным. Начните с кратких совместных посещений детского сада по 2−3 часа, затем увеличивайте время постепенно, — поделилась эксперт.
Также важно заранее рассказать ребенку о том, что его ждет в саду. Как советует специалист, можно использовать игры и простые рассказы, чтобы малыш привык к новой обстановке и не боялся предстоящих изменений. Подготовка в виде веселых занятий поможет снять лишнюю тревогу.
По словам психолога, не следует забывать и о собственном настрое. Ребенок чувствует эмоции родителей, поэтому спокойствие и уверенность помогут ему быстрее адаптироваться и без страха начинать новый этап жизни.