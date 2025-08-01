Родителям объяснили, как помочь ребенку освоиться в детском саду

— Если очень тревожно, или ребенок к вам очень привязан, попробуйте договориться с воспитателями, что вы будете оставаться там вместе с малышом первые дни. Знакомство с группой и коллективом должно быть постепенным. Начните с кратких совместных посещений детского сада по 2−3 часа, затем увеличивайте время постепенно, — поделилась эксперт.