Раскрыто, как уменьшить счета за воду и электричество на даче на 40%

По его словам, для экономии можно заменить на даче обычные лампы на светодиодные, а также установить счетчики воды. Без них плата за воду начисляется по нормативу, который может быть выше фактического расхода. Двухтарифный счетчик электроэнергии поможет сэкономить на электричестве, потребляемом ночью. Помимо этого эксперт посоветовал выключать неиспользуемую технику из розеток.