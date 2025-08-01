Назван владелец самого дорогого в российском шоу-бизнесе особняка

Певец Стас Михайлов владеет самым дорогим домом в российском шоу-бизнесе. Об этом написала «Литературная газета».
Коттедж артиста на Новорижском шоссе в Подмосковье оценивается в миллиард рублей. По данным экспертов, сам участок стоит почти 150 миллионов рублей, а особняк — 12 миллионов долларов (980 миллионов рублей).
Оформлением дома площадью 580 квадратных метров занималась супруга певца Инна. Итальянские специалисты создали интерьер с лепниной, коваными лестницами и люстрой из муранского стекла.
Отмечается, что звездная семья еще владеет коттеджами в Сочи, Черногории и Италии, сказано в статье.
Песни Стаса Михайлова являются примитивным творчеством и «не пахнут искусством», поэтому он собирает на стадионах только «теть Мань» и «дядь Вань», высказался композитор Максим Дунаевский. По его словам, в текущий период заметна острая нехватка профессиональных авторов песен, из-за чего по-настоящему качественных композиций в последнее время выходит очень мало.