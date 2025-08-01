Назван владелец самого дорогого в российском шоу-бизнесе особняка

Песни Стаса Михайлова являются примитивным творчеством и «не пахнут искусством», поэтому он собирает на стадионах только «теть Мань» и «дядь Вань», высказался композитор Максим Дунаевский. По его словам, в текущий период заметна острая нехватка профессиональных авторов песен, из-за чего по-настоящему качественных композиций в последнее время выходит очень мало.