Прогноз погоды в Красноярске на 1 августа 2025 года

В Красноярске 1 августа ожидается переменная облачность. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +14 до +16°C, осадков не предвидится. Однако днем синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы, что может внести некоторые коррективы в планы горожан.