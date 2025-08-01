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Прогноз погоды в Красноярске на 1 августа 2025 года

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМСВ Красноярске 1 августа ожидается переменная облачность.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»

Прогноз составлен на основе данных Среднесибирского УГМС.

В Красноярске 1 августа ожидается переменная облачность. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +14 до +16°C, осадков не предвидится. Однако днем синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы, что может внести некоторые коррективы в планы горожан.

Температура в дневное время поднимется до +26,+28°C, поэтому рекомендуется быть готовыми к изменению погодных условий. Ветер будет слабым, что сделает жару более ощутимой.

Не забудьте взять с собой зонт, если планируете проводить время на улице!